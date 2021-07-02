Принц Гарри вернулся в США к Меган Маркл после открытия памятника принцессе Диане

Вчера в три часа дня по местному времени в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоялось торжественное открытие мемориала в честь Дианы Спенсер, принцессы Уэльской. На камерной церемонии присутствовали только близкие родственники покойной принцессы: ее брат Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, и ее сестры – леди Элизабет Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, а также сыновья Дианы – принц Уильям и принц Гарри.

Как оказалось, воссоединение принца Гарри с родственниками было недолгим: сразу после меропрития герцог Сассекский вернулся в коттедж Фрогмор, расположенном на территории королевской резиденции в Виндзоре, где сейчас живет принцесса Евгения со своим мужем Джеком Бруксбенком и их сыном Августом. Именно там Гарри провел 5-дневный карантин по прилете из Лос-Анджелеса. А сегодня он вылетел в США из лондонского аэропорта Хитроу. В то же время его бабушка, королева Елизавета II, продолжает свой недельный тур по Шотландии вместе с дочерью Анной, сыном Эдвардом и его супругой Софи. Тем самым лично Ее Величеству и принцу встретиться на этот раз не удалось. Последний раз они встречались на похоронах принца Филиппа в апреле этого года.

Королевские эксперты и поклонники монаршей семьи гадают, что стало причиной такого скорого отъезда: то ли все еще еще напряженные отношения со старшим братом, принцем Уильямом и другими родственниками, то ли сама Меган Маркл. А точнее, печальное событие, которое произошло в его отсутствие. Напомним, вчера, в день 60-летия принцессы Дианы, стало известно о смерти 82-летнего дяди Меган, старшего брата ее отца Томаса Маркла. Сообщалось, что Майкл Маркл последние годы страдал от болезни Паркинсона.

апомним, предстоящий юбилей принцессы Дианы был омрачен рядом неприятных моментов между ее сыновьями. После “мегзита” Уильям и Гарри долгое время не могли поделить фонд имени Дианы. И только прошлым летом они пришли к компромиссу, что все будущие поступления будут поровну разделены между благотворительными организациями братьев. Стоит отметить, что договор о подобном разделении доходов был подписан Уильямом и Гарри еще в декабре 2019-го года – за месяц до объявления “мегзита”. Но последующие события, в том числе закрытие фонда Гарри и Меган Sussex Royal, заставили юридических помощников принцев пересмотреть бумаги. В итоге было решено оставить все без изменений.

А в конце апреля этого года герцог Кембриджский и герцог Сассекский дали свое официальное согласие на то, чтобы свадебное платье их матери было выставлено публично. Это историческое событие, так как платье стало частью экспозиции впервые за 25 лет. С согласия Уильяма и Гарри свадебное платье Леди Ди станет частью временной выставки Historic Royal Palaces в Кенсингтонском дворце. Также платье станет главным экспонатом выставки Royal Style In The Making. Она открылась в оранжерее бывшего лондонского дома принцессы 3 июня и продлится до января 2022 года.