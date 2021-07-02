 

«Ресурсов медицины может не хватить»: врач о диспансеризации после COVID-19

02.07.2021, 15:46, Разное
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Предполагается, что в регионах РФ расширенная диспансеризация стартует в полном объеме с 1 июля и будет проходить в два этапа. На первом пациенты после COVID-19 будут сдавать общий и биохимический анализ крови, сатурацию (насыщение крови кислородом), тест с шестиминутной ходьбой спирометрию для оценки объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, рентген грудной клетки. Обязательным также является анализ на концентрацию D-димера — этот маркер позволяет выявить риска тромбообразования. Также предполагается консультация врача-терапевта. 

По результатам обследований терапевт при необходимости может направить пациента на второй этап диспансеризации, в ходе которого будет проведена эхокардиография, КТ легких и  допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. В случае обнаружения осложнений будет назначено лечение и реабилитация. 

По мнению Игоря Сергиенко, программу будет очень сложно реализовать в условиях, когда идет интенсивный рост  заболеваемости и многие больницы становятся «красными зонами», ресурсов здравоохранения может не хватить для углубленной диспансеризации, особенно в регионах. Кроме того, переболевшие пациенты подвергаются риску нового заражения в медицинских учреждениях. 

«Пока непонятно, как скажется эта программа на дальнейшей тактике лечения пациентов. В любом случае уверен, что она будет корректироваться и дорабатываться после получения данных о результатах», — считает Сергиенко.

Касательно перечня специалистов, необходимых для реализации такого чекинга, мнения разделились. Ранее кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский высказал мнение, что в списке врачей не хватает как минимум приема у невролога, потому что коронавирусная инфекция часто вызывает поражение периферической и центральной нервной системы. Однако Игорь Сергиенко придерживается другого мнения: 

«Я не вижу смысла включать в эту программу прием узких специалистов. Ведь если включать невролога, тогда необходима еще консультация кардиолога, травматолога, на случай, если плотность костей у пациента снизилась, или гинеколога. На первом этапе диспансеризации предполагается прием врача-терапевта, который в случае необходимости может направить к другим специалистам. Конечно, было бы здорово, если бы все россияне могли проходить обследования у всех специалистов, но это идеальный сценарий, особенно сейчас. Повальные приемы у неврологов — это не то, что нужно». 



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