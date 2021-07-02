 

Налоговая амнистия освобождает от ответственности за неуплату налогов, а не за коррупцию – Гетманцев

02.07.2021, 15:44, Новости дня
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Речь об этом зашла при обсуждении возможности чиновников легализовать все, что записано “на жену”.

“Налоговая амнистия освобождает только от ответственности за уклонение от налогообложения, а от ответственности за коррупционные правонарушения не освобождает. Поэтому что здесь лучше для чиновника – я бы задумался. Но да, действительно, родственники чиновника, дальние родственники, например, не имеющие с ним общего быта и не ведущие общего хозяйства, могут без каких-либо ограничений воспользоваться налоговой амнистией”, – сказал Гетманцев.

Он объяснил, что не советовал бы пытаться легализовать через налоговую амнистию записанное на жену, “потому что автоматически в этом случае будет включаться ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, потому что чиновник должен был задекларировать не только свое состояние, но и состояние своих родственников”.

Контекст:

Во втором чтении и в целом закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет был принят Верховной Радой 15 июня.

1 июля народные депутаты отклонили 11 постановлений об отмене данного закона, разблокировав, таким образом, путь к его подписанию.

2 июля документ, подписанный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, направлен на подпись президенту, указано в карточке документа на сайте парламента.

Документ предусматривает одноразовое специальное добровольное декларирование активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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