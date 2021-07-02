“УДАР Виталия Кличко” настаивает на изъятии нормы о налогообложении покупки жилья из законопроекта №5600

“УДАР Виталия Кличко” не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов, и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверены, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки”, – написал депутат.

Политик добавил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы про обложение НДС сделок по купле-продаже недвижимости, о повышении ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижении площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается налогом, с 2 га до 0,5 га, введении понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.

https://www.facebook.com/andrii.strannikov/posts/543526347018081

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

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