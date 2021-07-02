“Владимир, хватит врать”. Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной

“Уже в который раз вынужден защищать право видеть собственных детей. Елена Войченко увезла их к своим родителям в Умань не то, что не согласовав, а даже не сообщив, на какой срок. Связи с детьми сейчас нет. Моей маме ее отец в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать право быть с детьми”, – написал Остапчук.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Бывшая жена Остапчука 2 июля в Instagram Stories отреагировала на его обвинения.

“К сожалению, меня и моих детей уже почти два года терроризируют и втягивают в публичное обсуждение вранья бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из-себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись. Хватит врать”, – написала Войченко.м, где будут находиться дети.

Скриншот: olenavoychenko / Instagram

Она также опубликовала фотокопию объяснительной записки, датированной 30 июня, которая была написана по поводу предыдущего обращения Остапчука в полицию. В документе Войченко сообщает, что ее бывший муж был уведомлен заранее о том, где будут находиться дети.

Скриншот: olenavoychenko / Instagram

Контекст:

Остапчук и Войченко расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

В октябре 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. После регистрации брака супруга ведущего сменила фамилию, став Остапчук.

В ноябре 2020 года ведущий заявил, что экс-супруга не дает ему видеться с детьми. Войченко в марте 2021 года упрекнула бывшего мужа в том, что после развода он не принимает участия в жизни ее семьи, а с дочерью и сыном видится “14 секунд для Instagram Stories”, когда они находятся в школе и детском саду.

В апреле 2021 года ведущий подчеркнул, что бывшая жена не идет на контакт с ним, чтобы установить график совместного воспитания детей. 27 июня Остапчук заявил, что в очередной раз не смог увидеться с детьми, после чего вызвал полицию и написал соответствующее заявление. “У нас равноценные права с матерью. К сожалению, из-за таких нарушений вынужден буду обращаться в суд”, – сообщил он тогда.

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