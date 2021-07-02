“Vodafone Украина”: Украинская власть не выполняет обязательства, которые взяла на себя перед мобильными операторами

“Законопроектом сейчас предполагается повышение частотной ренты на 5%, что приведет к дополнительным фискальным расходам для операторов, оценочно, более 100 млн грн/год для рынка. Мы надеемся, что из законопроекта будут исключены нормы, которые повышают радиочастотную ренту. Ведь наложить мораторий на повышение ставок данной ренты – требование меморандума о развитии покрытия LTE 900, подписанного представителями государства – президентом и премьер-министром – и мобильными операторами в 2019 году”, – рассказала Дейнега.

По ее словам, мобильные операторы добросовестно выполняют свои обязательства по Меморандуму, в частности инвестируют сотни миллионов гривен в построение широкого покрытия LTE900, и вправе рассчитывать на то, что государство будет выполнять свои.

“Мы рекордными темпами разворачиваем национальное покрытие 4G, в основном, в небольших населенных пунктах. И очень рассчитываем на то, что государство, со своей стороны, также будет выполнять обязательства, предусмотренные в меморандуме, что будет свидетельствовать о последовательности и предсказуемости инвестиций для международных инвесторов и национального бизнеса”, – подчеркнула Дейнега.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

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