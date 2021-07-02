 

Во второй круг парного разряда Wimbledon пробилась и вторая из украинских сестер Киченок

02.07.2021, 15:44, Новости дня
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Соперницами украинско-японской пары были Магда Линетт и Алисия Росольска из Польши. Поединок завершился со счетом 6:4, 3:6, 9:7.

“Большой теннис Украины” пишет, что в решающем сете украинка и японка уступали 1:4 по геймам, однако сумели отыграться и реализовали первый же матч-бол.

Следующими соперницами Киченок и Наномии станут американские теннисистки Эйша Мухаммад и Джессика Пегула.

Ранее первый круг парного разряда на Wimbledon преодолела пара, в которой играет сестра Людмилы Киченок Надежда Киченок.

Контекст:

В парном разряде женского турнира на Wimbledon еще не играла в первом круге украинка Марта Костюк, она выступает в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

Людмила Киченок и Костюк будут также играть в миксте.

В одиночном разряде турнира после поединков 1 июля представительниц Украины не осталось.

В 2021 году турнир на травяном покрытии Wimbledon проходит с 28 июня по 11 июля. Его призовой фонд составляет £35 млн.

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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