 

Китайские СМИ сообщают о подготовке США плана долгосрочного конфликта КНР и России

02.07.2021, 15:40, Разное
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Китайские СМИ сообщают об очередных планах Вашингтона, направленных против России. Так, авторы издания Global Times узнали о разработке плана США устроить долгосрочный конфликт между РФ и КНР.
Русофобская риторика Запада давно уже не является секретом ни для кого. Спустя три десятка лет Евросоюз и США снова начали «холодную войну» против Москвы. Не добившись успехов в очернении и провокациях, Вашингтон намерен сменить направление своих действий. Теперь Белый дом включил в план антироссийской кампании Пекин. Так, Пентагон, как оказалось, уже сейчас разрабатывает операции по стравливанию между собой РФ и Китайской народной республики. Соответствующая публикация появилась в авторитетном издании Global Times. Его обозреватели отмечают, что сближение Москвы и Пекина раздражает и вызывает серьезные опасения у военного руководства и политической элиты Соединенных Штатов.

Пентагон серьезно готовится создать постоянно действующую группировку оперативного реагирования в Тихом океане. Она бросит вызов военной мощи Пекина, растущей небывалыми темпами, на эту стратегию Белый дом не жалеет ни средств, ни сил. Так, уже до конца 2022 года будет освоено около 4,7 миллиарда долларов, при этом два месяца назад военное руководство подало запрос на увеличение расходов почти на 2%. В мотивирующей части документации руководство министерства пишет о якобы новых угрозах, которые возникли из-за сближения РФ и Китая. Соединенные Штаты намерены помешать военно-оборонительным проектам Пекина и Москвы. Несмотря на заявления Джо Байдена о якобы стремлении наладить отношения с Кремлем, Белый дом в реальности делает все возможное для того, чтобы создать условия для конфликта РФ с их китайскими партнерами. Обсуждалась данная тема и на встречах лидеров стран в рамках G7, в итоге которых было принято решение о совместной стратегии.

Между тем, аналитики, которых китайское издание привлекло к написанию материала, уверены в обратном эффекте от действий Запада. Они утверждают, что попытки США спровоцировать долгосрочный конфликт только приводят к более дружественным отношениям Москвы и Пекина. Подвергнувшись давлению со стороны как Брюсселя, так и Вашингтона, КНР и РФ будут держаться вместе для преодоления всех препятствий, которые им создают заокеанские политики.

Источник: inforeactor.ru



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