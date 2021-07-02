Скандалы: Миллиардер на госслужбе

Кто заменит владельца винного дома «Абрау-Дюрсо» на посту бизнес-омбудсмена

Всё активнее ходят слухи о скорой отставке Бориса Титова с поста уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ. В связи с этим появляются вопросы к Титову, который за неполные 10 лет сросся со своей должностью. В чьих интересах он использовал имеющиеся у него рычаги и какое наследство оставит преемнику?

Формально полномочия Бориса Титова на посту бизнес-омбудсмена должны закончиться в июне 2022 года. Тогда истечёт его второй срок на этой должности, а третий законом пока что не предусмотрен. Но разговоры о его досрочной отставке начались уже этой весной. Так или иначе связаны они с выборами в Госдуму – Титов может пойти в парламент от Партии Роста, лидером которой он является. В то же время выборы дадут старт новому политическому сезону, отчего активизируются желающие занять место бизнес-омбудсмена. А о своём человеке в этом кресле имеют основание мечтать многие миллиардеры. Ведь в какой-то момент именно уполномоченный может отмазать от тюрьмы или замолвить нужное слово в высоких кабинетах.

Источник власти

Впрочем, куда важнее то, какое наследие оставит своим преемникам Борис Титов, ставший в 2012 году первым и пока единственным бизнес-омбудсменом в России. Должность в 2012 году создавалась будто бы специально под него: закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ» появился только годом позже – в 2013-м. Примечательно, что сначала аппарат Титова был структурой непосредственно администрации президента и лишь потом переведён под эгиду Общественной палаты. Сотрудники офиса омбудсмена являются госслужащими, а сам Борис Титов имеет классный чин действительного государственного советника второго класса (это вторая строка в табели о рангах, соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта).

Появление должности бизнес-омбудсмена стало ударом по аппаратным позициям Генпрокуратуры, которая, по идее, должна следить за соблюдением законности. В итоге тогдашний прокурор Юрий Чайка потерял свой былой вес и в прошлом году был назначен полпредом президента в СКФО с рабочим кабинетом в Пятигорске. Нынешний же генпрокурор Игорь Краснов изначально поставлен в такую ситуацию, что жалобы бизнесменов наверх идут в обход него – через офис Титова. А жалобщиками могут оказаться весьма крупные предприниматели. И речь в таких обращениях зачастую идёт о судьбе бизнесов с миллиардными оборотами.

Однако так вышло, что офис Титова работает скорее как адвокатское бюро для очень состоятельных клиентов. А вот более или менее значимые законодательные инициативы, разработанные в штабе уполномоченного, обычно остаются на бумаге. К тому же выглядят довольно неоднозначно. Так, одним из результатов работы команды Титова стала амнистия для осуждённых по экономическим статьям 2013 года. Правда, многие юристы называли её провальной. Подследственные предприниматели освобождались от уголовного наказания, если возмещали причинённый вред. При этом механизм определения вреда не был разработан. В итоге начался торг со следователями, который грозил стать ещё одним поводом для разрастания коррупции. К тому же соцопросы показали, что многие россияне не обрадовались амнистии, считая, что «вор должен сидеть в тюрьме».

Другая неоднозначная идея Титова – разрешить бизнесу в одностороннем порядке сокращать зарплату работникам. Да, предприниматели сказали бы ему спасибо. Но какой прок от этого всей экономике и огромному количеству россиян, работающих по найму?

Неработающим оказался и пресловутый «список Титова». В него он заносил предпринимателей, скрывающихся от следствия за границей. Фигуранты просили шанса оправдаться в российских судах, не попадая в СИЗО на время следствия. Однако новости об арестах людей из «списка Титова» приходят регулярно. Причём некоторых предпринимателей сотрудники Титова лично сопровождают при возвращении через границу, чтобы тех всё же не задержали. Об этом омбудс­мен сам рассказывал в интервью Forbes. Правда, он не пояснил, кто оплачивает этот эскорт. Если налогоплательщики, то по какому принципу выбираются получатели этой VIP-услуги?

Со стороны может показаться, что аппарат уполномоченного все девять лет существования старательно избегает того, чтобы устанавливать какие-то новые правила для всех, а сосредоточен на помощи определённым персонам. К примеру, юристы до сих пор называют статью о мошенничестве в УК «резиновой». Под неё можно подвести любое неисполнение договорных обязательств, которое в реальном бизнесе неизбежно и, по идее, должно становиться предметом разбирательств в арбитраже. Вместо того чтобы что-то изменить, офис Титова только констатирует: в 2019 году было зарегистрировано 317 627 экономических преступлений, что на 37% больше, чем годом ранее. 80% из них касается мошенничества. Сам Титов отмечает, что по резонансным делам чувствует «потепление» со стороны следователей и судов, но в целом прессинг на бизнес усиливается. То есть работы ещё непочатый край.

Миллиардер на госслужбе

Впрочем, зачем уполномоченному по правам бизнесменов заниматься исправлением законов? Ведь именно правовая неразбериха делает его важной и влиятельной персоной. Сам Борис Титов чувствует себя превосходно – достаточно посмотреть, как улучшилось его благосостояние. В президентской кампании 2018 года лидер Партии Роста участвовал под слоганом: «…а что Титов?». Тогда он был вынужден раскрыть перед Центризбиркомом свои доходы. Согласно декларации, за предшествующие выборам шесть лет омбудсмен заработал 274,3 млн рублей. За это время он получал зарплату в ОАО «Абрау-Дюрсо», в управлении делами президента РФ, в компании Solvalub Holding AG, в Высшей школе экономики, в аппарате Общественной палаты России, а также имел доходы от вкладов и ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества. Стоит уточнить, что до того последний раз данные о состоянии Бориса Титова пресса публиковала в 2006 году. Тогда оно оценивалось в 1,03 млрд долларов.

Главный актив Титова на сегодня – доля в компании Solvalub, которая занимается экспортом нефтехимии. Она также имеет совместный проект с «Газпромом» – Агрохимическую корпорацию «Азот». Кроме того, к 2011 году структуры Титова приобрели 100% акций винного дома «Абрау-Дюрсо», который до этого принадлежал Краснодарскому краю. Компания располагает несколькими производственными площадками в Краснодарском крае и Ростовской области, а также имеет собственную авиакомпанию «Воздушный транспорт Абрау». Продажа игристых вин приносит ей примерно 1 млрд прибыли в год.

Также ИА Regnum приписывает семье Титова владение ресторанами. Сын омбудсмена Павел Титов действительно был замечен в ресторанном бизнесе, а также среди совладельцев компании по управлению спортклубами. В общем, на вопрос «а что Титов?» есть ответ. У Бориса Титова всё отлично. В отличие от многих предпринимателей, доверившихся ему.

Конкретно

Одним из претендентов на место Бориса Титова называют бизнесмена Олега Дерипаску. Сам Дерипаска через своих представителей открещивается от этой идеи, однако логика в таком назначении для него есть. Попав под персональные американские санкции, Дерипаска лишился статуса международного бизнесмена. А статус омбудсмена позволит ему укрепить свои позиции. О намерении Дерипаски заняться публичной деятельностью стало известно ещё в начале года, когда он создал свой телеграм-канал, в котором рассуждает о проблемах бизнеса.

Вторым кандидатом называют Анастасию Татулову. Она считается протеже Бориса Титова, который прошлым летом взял её в свой аппарат на должность уполномоченного по правам в сфере малого и среднего бизнеса. Для Татуловой этот пост станет спасением, поскольку её собственный ресторанный бизнес стал жертвой карантина. Любопытно, что от полного краха сеть кафе «АндерСон» спас миллиардер Александр Лебедев, чья Национальная резервная корпорация в разгар пандемии купила 25% в бизнесе Татуловой. Нельзя ли рассматривать эту сделку как инвестиции в правозащитную карьеру Татуловой?

В качестве «тёмной лошадки» рассматривают Елену Николаеву, экс-депутата Госдумы. Вряд ли она широко известна в бизнес-среде, но аппаратным весом, несомненно, обладает, поскольку работала в управлении внутренней политики администрации президента.

Глеб Майков