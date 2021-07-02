Роковая роль в “Гардемаринах”, роман с Харатьяном, предательство мужчин: взлеты и зигзаги судьбы Ольги Машной

29 июня советской и российской актрисе Ольге Машной исполнилось 57 лет. Она смогла успешно реализоваться в карьере, получить звание заслуженной артистки РФ, однако для этого ей пришлось пройти непростой путь. Вот как девочке из простой рабочей семьи удалось покорить мир отечественного кинематографа.

Случайная встреча

Ольга Владимировна родилась в Северной столице. Ее мама работала маляром, а папа — штукатуром. Отношения между родителями были непростыми, поскольку отец злоупотреблял спиртным, из-за чего в семье часто происходили ссоры и скандалы. Обстановка в доме была весьма токсичной, поэтому маленькой Оле ничего не оставалось, как почаще проводить время с друзьями на улице.

И вот однажды во время одной из таких прогулок по городу Машную заметила одна женщина. Она представилась ассистентом режиссера и предложила двенадцатилетней Оле пройти пробы в новую киноленту. Девочка согласилась и не пожалела. Ее утвердили на роль в мелодраме «Первые радости». Вот так, случайно Ольга оказалась в мире кинематографа.

Ольга Машная в юности

Знакомство с той самой женщиной — ассистентом режиссера Эмилией Бельской — в корне изменило судьбу подростка. В пятнадцатилетнем возрасте Машная ушла из дома, поскольку устала терпеть отцовские запои и скандалы в семье. И приютила ее у себя как раз Бельская: выделила начинающей артистке комнату в своих апартаментах. Для Ольги она стала второй мамой.

Знакомство с будущим мужем

В 16 лет Машная снялась в киноленте «Никудышная». На съемочной площадке она познакомилась с актером и сценаристом Валерием Приемыховым. Мужчина был старше на двадцать один год, поэтому понятно, что ни о каких романтических отношениях речи быть не могло. Однако через некоторое время судьба свела их вновь на съемочной площадке уже другой киноленты – «Пацаны». Тогда по окончании проекта Приемыхов решил устроить нечто наподобие вечеринки, куда пригласил всех артистов, включая и Ольгу. По окончании мероприятия так получилось, что все разошлись, а Валерий и Ольга остались вместе. По словам Машной, их накрыла невероятная страсть, однако наутро ей стало безумно стыдно за свое поведение. Ольга поспешила поскорее забыть об этом эпизоде и отправилась в Москву поступать в театральный институт.

Однако Приемыхов не забыл о Машной. Он отыскал ее и позвал замуж. Ольга согласилась.

Приемыхов и Машная

Токсичные отношения

Совместная жизнь с Валерием Михайловичем оказалась непростой. Муж был тем еще ревнивцем. Однажды, например, он приехал со съемок и ждал жену. Ольга задержалась по учебе во ВГИКе, а как только переступила порог дома, то сразу получила мощный удар от супруга за опоздание. По словам артистки, рукоприкладство имело место в их семье.

Но помимо физического насилия было также и предательство. За Приемыховым ходили толпы поклонниц, и некоторым из них он отвечал взаимностью.

Отношения с Приемыховым оказались токсичными

Ситуация усугублялась и тем фактом, что у пары не получалось завести ребенка. В какой-то момент в Ольге словно что-то надломилась: она собрала вещи и ушла в никуда. В глубине души артистка ожидала, что муж ее вернет, что они воссоединятся, но этого не произошло. Вскоре супруги развелись.

Роман с коллегой

Несмотря на фиаско в плане личной жизни, в профессиональной деятельности у Машной наблюдался расцвет. В восьмидесятые годы она сыграла в большом количестве кинолент, в том числе и в легендарном фильме «Гардемарины, вперед!».

По словам Ольги Владимировны, ее практически в последний момент утвердили на роль Софьи. Вообще-то данную героиню должна была играть актриса Марина Зудина, но по личным обстоятельствам не смогла этого сделать.

Зудина и Машная

На съемочной площадке Машная играла в любовь с Харатьяном, и так получилось, что чувства перенеслись и в реальную жизнь. На тот момент и он, и она были разведены и в личной жизни переживали непростые времена. Харатьян позже также подтверждал, что они с Ольгой очень сблизились, что она показалась ему милой, общительной. Однако ни к чему большему роман не привел. Отношения прекратились вместе с завершением работы над проектом.

Материнство и черная полоса

Эта роль оказалась для Машной роковой, поскольку после нее она на долгие годы выпала из кинематографа. Желание стать мамой подтолкнуло артистку к браку с певчим церковного хора Алексеем. В 1992 году Ольга родила сына Дмитрия.

Однако брак это не укрепило. Муж захотел отправиться на ПМЖ в Германию, а Машная была против переезда, поскольку не знала, чем будет заниматься в чужой стране. По крайней мере, на родине у нее была слава, известность, друзья, коллеги, те же профессиональные связи. Алексей же уехал в Германию сам. Вот так и завершился их брак, который не продлился и трех лет.

В жизни у артистки наступило забвение в плане карьеры. После родов она сильно прибавила в весе и не могла прийти в форму.

В девяностые годы в отечественном кинематографе наблюдался кризис, артисты остались без работы, и Машная не была исключением из правил. Заработки были только за счет антрепризы и дубляжа иностранных кинолент.

Новый виток

Руку помощи Ольге Владимировне протянул бывший муж Валерий Приемыхов. Он пригласил ее сняться в киноленте «Кто, если не мы». Смерть экс-супруга в 2000 году стала для Машной настоящей трагедией. По словам артистки, именно этот мужчина был одновременно и самой ее большой любовью, и душевной болью в том числе.

Вновь востребованной в профессии Ольга Владимировна стала благодаря популярности у аудитории многосерийных кинолент, которые стали «штамповать» практически все федеральные каналы. Машная снялась в таких сериалах, как «Земский доктор», «Склифосовский», «Челночницы», «Обнимая небо» и многих других.

Но вот в плане личной жизни актриса так и не отважилась впустить в свою жизнь нового мужчину. Она отмечает, что у нее есть главный мужчина в ее жизни — это ее любимый сын Дмитрий. Артистка признается, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

Борьба с лишним весом

Чтобы вновь стать стройной, артистка как-то решилась на липосакцию. Заодно она и отважилась на ринопластику, то есть операцию по коррекции формы носа. Увы, Машная не учла того, что один врач не может быть профессионалом по всем направлениям. Во время операции по липосакции что-то пошло не так. Впоследствии это негативным образом отразилось на состоянии здоровья. Так что обращение к медикам не помогло избавиться от лишнего веса. Зато Машная научилась любить и принимать себя такой, какая она есть.