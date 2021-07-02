Шопинг можно отложить. Как создавать стильные образы из обычных вещей: простые советы для дам 50+

Далеко не все женщины зрелого возраста обновляют гардероб по случаю наступления каждого нового сезона. Кто-то экономит, кто-то не любит современные тренды и отдает предпочтение старой доброй классике. Тем не менее выглядеть стильно можно и без обновок. Следующие советы для дам 50+ помогут вам вдохнуть новую жизнь в одежду из вашего шкафа.

Закатайте рукава

Что может быть проще, чем сочетание простой хлопковой рубашки и джинсов? Этот комплект за считаные секунды можно превратить в ультраактуальный. Каким образом? Просто закатайте рукава, и вы увидите, как простой образ преобразится. Кстати, этот же трюк можно использовать при ношении блейзера. Немного расслабленности никогда не помешает.

Сочетание несочетаемых элементов

Мода на приверженность конкретному направлению осталась в далеком прошлом. Сейчас наиболее стильно выглядят те дамы, которые не боятся творческих экспериментов. Попробуйте и вы сочетать кардинально разные фактуры. Например, деним и струящийся шелк, кожу и шерсть. Все эти необычные решения можно и нужно брать на вооружение после 50.

Одежда с принтом

Считается, что женщины в возрасте должны одеваться как можно проще. В этом есть здравый смысл, но только лишь отчасти. Попробуйте ввести в свой строгий повседневный аутфит лишь один элемент с принтом. Пусть это будет простая юбка-карандаш с анималистическим рисунком или клетчатые брюки. Ваш образ мгновенно преобразится, став актуальным.

Удлиненный верх

Пришла пора доставать из шкафа классические тренчи и кардиганы. Удлиненный верх покажет окружающим вашу осведомленность в моде. Если вы не будете застегивать накидку, это поможет вам визуально стать стройнее, скрыв пару-тройку лишних килограммов.

Яркий аксессуар

Летом самое время носить яркие аксессуары. Красная сумка или красные мокасины сделают ярким и запоминающимся любой монохромный образ.

Эксперименты с цветовыми сочетаниями

Забудьте обо всем, чему вас учили гуру стиля на заре нулевых. В наши дни сочетать можно достаточно неожиданные оттенки. Например, красный с оранжевым, желтый с розовым, зеленый с фиолетовым. Потратьте время, чтобы составить модные комплекты из вещей, которые имеются в вашем шкафу.

Заправьте часть топа

Поверьте, что этот прием могут использовать не только молодые женщины. Завяжите футболку оверсайз узлом на животе или небрежно заправьте передний край рубашки под брюки. Таким образом вы будете транслировать окружающим знание современных тенденций.

Широкий пояс

Широкие ремни и декоративные пояса всегда усложняют образ. Этот аксессуар в центре талии приковывает к себе внимание и делает вам одолжение. С помощью пояса ваша фигура будет казаться более стройной и подтянутой. Для усиления эффекта используйте ремень контрастного цвета.

Необычное ношение вещей

Используйте вещи как аксессуары. В летнюю жару вы легко можете позволить себе надеть мини-юбку или шорты, повязав вокруг талии рубашку. Ну а тонкий кардиган можно повязать поверх платья через плечо. Сейчас самое время для модных экспериментов.

Макияж и укладка

Знаете ли вы, что любой простой образ можно сделать исключительным только лишь благодаря укладке и макияжу? Забудьте о пучках на голове и достаньте содержимое косметички.

Легкие шарфы

Броский шелковый платок будет работать на вас, как бы вы его ни повязали на шею. Этот аксессуар придает образу завершенности и элегантности. Ну а в жару вы можете использовать свой любимый пестрый шарф как бандану или косынку.