 

Малые предприятия общепита освободили от НДС

02.07.2021, 15:04, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей.

Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс,  опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону рестораны, кафе, бары, столовые и закусочные освободят от НДС, если они соответствуют определенным условиям. К примеру, сумма годового дохода организации не должна превышать два миллиарда рублей, а среднемесячный размер выплат, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физлиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом регионе.

Кроме того, документ освобождает учреждения культуры от авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса при поступлении от предпринимателей обращений. 



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