Вынесен приговор напавшим на россиянку жительницам Кипра

На Кипре суд приговорил двух местных жительниц к условному сроку и штрафу за нападение на россиянку Светлану Зайцеву, которое произошло несколько лет назад.

Верховный суд страны при пересмотре дела приговорил обвиняемых к двум месяцам тюрьмы условно и обязал их выплатить штраф в 3 тыс. евро за оскорбление и нападение на Зайцеву, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Суд также настоял на этом наказании, испытательный срок по условному наказанию составит три года.

В 2019 году на Кипре местные жительницы атаковали россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться с парковки, где те повредили автомобиль инвалида. После случившегося на острове разгорелся скандал, а эта новость стала главной в местных СМИ.