Как составить стильный образ на все случаи жизни: советы дизайнера

У современных девушек и женщин сегодня очень много ролей: с утра она может быть мамой, которая отводит ребенка в сад или школу и не хочет тратить время на составление сложного образа, потом она бежит на работу, где стремится выглядеть стильно и статусно. В обед ей нужно успеть встретиться с деловыми партнерами, а после работы, если все идет по плану, – увидеться с подругами и обсудить последние новости. Полностью переодеваться в честь каждого такого случая было бы крайне изнурительно, поэтому особой популярностью в последние годы стали пользоваться комфортные и стильные вещи, которые не сковывают движений и идеально вписываются как в рабочие будни, так и в расслабленные выходные.

Конечно же, массовое переосмысление гардероба стимулировала и пандемия, изменившая как наше отношение к потреблению одежды в целом, так и к собственному удобству. Сейчас ломаются стереотипы и меняются границы понимания роли одежды. Привычная функция “украшательства” теряет значимость по сравнению с ощущениями комфорта и нежности.

Водолазка

Образы, выстроенные вокруг водолазок, можно бесконечно переосмыслять: утеплять с наступлением холодов или комбинировать как самостоятельные “луки”. Водолазки давно обосновались в гардеробах приверженцев многофункциональных решений как в качестве базового элемента, так и в качестве модного дополнения. В сочетании с расслабленным кардиганом образ подойдет для прогулок с детьми в парке, а в случае, если нужен более строгий вариант, кардиган можно заменить на жакет, а удобные кроссовки – на туфли на каблуках. Большим количеством водолазок и тонких свитеров нас порадовали дизайнеры модных домов на показах весна-лето 2021, например, Prada, Balmain или Balenciaga.

Джиджи и Белла Хадид Белла Хадид

Базовое трикотажное платье

Трикотажные платья макси — однозначный хит осенне-зимних коллекций. В них можно пойти на работу, заглянуть на открытие выставки, а в сочетании с обувью на каблуке, пиджаком или тяжелыми аксессуарами образ можно докрутить едва ли не до вечернего. Прочность и характеристики носки трикотажных изделий зависят от нескольких факторов: качества сырья, фактуры и плотности полотна, технических характеристик создания деталей, первичной влажно-тепловой обработки изделий на производстве и качества и технологии специализированных швов. Подсмотреть варианты различной стилизации можно у сестер Кардашьян, звездная семейка умеет комбинировать образы для стритстайла как никто другой. Канье Уэст и Ким Кардашьян Ким Кардашьян

Удобный костюм

Правильно скроенный и удобно сидящий костюм, с кроем, близким к спортивному, прекрасно сочетается со всеми элементами базового гардероба. Добавьте белую блузку к брюкам, если нужен более деловой образ, футболку — для вечеринки или прогулки по городу. Едва ли не лучше всех создавать комфортные но стильные образы удается модели Джиджи Хадид: особенно интересно она сочетает свободные костюмы с летящими плащами и короткие велосипеды с деловыми пиджаками.

Добавляя или убирая детали, можно едва ли не бесконечно создавать новые образы и, самое главное, чувствовать себя при этом абсолютно комфортно. При выборе костюма стоит отдавать предпочтение материалам, которые меньше мнутся светлым или ярким цветам.

Джиджи Хадид