Дыхательные упражнения могут снижать давление не хуже некоторых лекарств



2

минуты

Высокое артериальное давление – одна из самых распространенных проблем со здоровьем. От нее страдает 43% взрослых россиян, сообщала в 2020 году главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Ирина Чазова. Это сопоставимо с данными Росстата, опубликованными в 2019 году. Гипертония – важнейший фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смерти людей во всем мире.

На I стадии гипертонической болезни (при систолическом [верхнем] давлении 120–139 миллиметров ртутного столба) пациентам назначают изменения образа жизни, включая аэробные упражнения. Однако люди часто игнорируют эти рекомендации, то есть приверженность лечению может быть низкой. Например, в США достаточное время аэробным упражнениям уделяют только 40% гипертоников.

В новом исследовании ученые предложили немедикаментозный способ борьбы с гипертонией, который, по всей видимости, может даваться людям проще, чем аэробные упражнения.

В работе приняли участие 36 человек в возрасте от 50 до 79 лет, у которых артериальное давление было выше нормы (выше 120/80 миллиметров ртутного столба). Других отклонений в состоянии здоровья у них не было. Половине из них ученые назначили курс силовых тренировок дыхательных мышц с высоким сопротивлением, другая делала плацебо-упражнения (с меньшим сопротивлением).

Метод дыхательных тренировок был разработан в 1980-х годах, чтобы помочь больным с тяжелыми легочными патологиями. Он рассчитан на диафрагму и другие мышцы, которые обеспечивают вдох. Упражнения заключаются в дыхании через специальное устройство, которое обеспечивает сопротивление вдоху. (Существуют портативные приборы для использования дома).

Изначально рекомендовалось делать такие упражнения по 30 минут в день. Однако в новом исследовании ученые используют сокращенный режим тренировки – 30 вдохов в день, это занимает примерно пять минут. Упражнение нужно было выполнять шесть дней в неделю.

После шести недель дыхательных тренировок у людей наблюдалось снижение систолического (верхнего) давления в среднем на девять пунктов. Ученые указывают, что таких показателей врачи обычно ожидают от интенсивной получасовой ходьбы пять раз в неделю – это сопоставимо с действием некоторых режимов лекарственной терапии.

Эффект дыхательных упражнений сохранялся в течение шести недель после того, как участники исследования прекратили делать их.

Примечательно, что подобные практики действовали не только на артериальное давление. У участников исследования, выполнявших «настоящие» упражнения, улучшилась функция эндотелия (внутренней оболочки) артерий и увеличилась концентрация оксида азота в них. Это указывает на снижение риска сердечно-сосудистых болезней. Помимо этого у них снизились показатели оксидативного стресса и воспаления, высокий уровень которых также связан с болезнями сердца. У людей, которые проходили курс «поддельных» тренировок, улучшений в состоянии здоровья не произошло.

Ученые отмечают, что 95% участников исследования полностью прошли весь шестидневный курс. То есть, приверженность к этому методу лечения может быть высокой.

«Мы обнаружили новую форму терапии для снижения артериального давления без фармакологического вмешательства, приверженность людей к которой выше, чем к аэробным упражнениям», – сказал Дуг Силс Doug Seals, профессор Колорадского университета, соавтор исследования.

Ученые обращают внимание, что дыхательные тренировки могут быть особенно полезными для женщин в периоде постменопаузы. Ранее было известно, что если они не получают заместительную гормональную терапию эстрогенами, то аэробные упражнения дают им меньше пользы, чем мужчинам. Однако дыхательные упражнения были одинаково полезны для мужчин и женщин.

Ученые не уверены, какой биологический механизм обеспечивает снижение давление после дыхательных тренировок. Одна из их теорий состоит в том, что в ответ на сопротивление дыханию организм вырабатывает оксида азота, которые расширяет сосуды.

Авторы этого исследования уже получили грант от американских Национальных институтов здоровья для проведения более крупного исследования дыхательной гимнастики. В нем этот метод напрямую сравнят с аэробными нагрузками.