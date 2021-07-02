Посольство Великобритании перед матчем Евро 2020 против Украины пожелало украинской сборной в ближайшем будущем сыграть в освобожденном Донецке

“Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро 2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро 2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни”, – отметили в посольстве.

Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020.

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Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час ЄВРО-2012 у Донецьку.

У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні.

1/2 pic.twitter.com/If8KjPWTTc

— UK in Ukraine * (@UKinUkraine) July 2, 2021

Пресс-служба британской дипмиссии подчеркнула, что Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.

“Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым”, – говорится в сообщении.

Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020.

*

Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час ЄВРО-2012 у Донецьку.

У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні.

1/2 pic.twitter.com/If8KjPWTTc

— UK in Ukraine * (@UKinUkraine) July 2, 2021

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) украинцы сыграют против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

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