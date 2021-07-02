 

Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа

02.07.2021, 14:52, Новости дня
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Трагедия произошла 29 июня, но известно о ней широкой аудитории стало сейчас, когда знакомый 29-летней девушки написал об этом в сети. Он попросил у подписчиков помочь с деньгами для похорон.

“Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка – Кристина Лисина, также известная как Kris the foxx. Для похорон требуется 70–80 тыс. руб. примерно [26–30 тыс. грн]. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!” – написал он на своей странице в Instagram и попросил не беспокоить лишними вопросами.

По данным издания “СтарХит”, во время падения из окна в руках у Лисиной была монетка с с выгравированной надписью “Ты всегда в моем сердце”.

Последнее время актриса постоянно жила в Петербурге, где приобрела квартиру.

Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

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A post shared by Move plug (@topoviy)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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