Рада предварительно одобрила ужесточение наказания за “сталкерство” в Чернобыльской зоне

За принятие за основу правительственного законопроекта №4156 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” проголосовали 269 нардепов.

Законопроект признает уголовными преступлениями проникновение в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения без разрешения, самовольное поселение в них, а также уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон. За это предлагается наказывать штрафами от 17 тыс. грн до 42,5 тыс. грн или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Вынос за пределы зоны отчуждения продуктов, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафами таких же размеров.

Перед голосованием за законопроект министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский отметил, что число людей, которые незаконно проникают в Чернобыльскую зону, растет: если в 2018 году их было 371, в 2019-м и 2020 годах – 576, то в первом полугодии 2021 года – уже 346. Он отметил, что именно такие незаконные проникновения – один из факторов возникновения пожаров в зоне отчуждения.

Нардеп “Голоса” Александра Устинова считает, что законопроект требует доработки. Она согласилась с тем, что штраф за незаконное пребывание в зоне отчуждения нужно повышать – сейчас, по ее информации, он составляет 340 грн.

“Поднимите до 17 тыс. грн, и сталкеры не будут ездить в зону отчуждения. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения – это уже перебор. Хватит строить полицейское государство”, – подчеркнула она.

Схожие позиции заняли нардепы из группы “За майбутнє”, которые отказались поддерживать законопроект, и от “Батьківщини”, которые согласились голосовать за него в первом чтении, но предупредили, что во втором чтении поддержат, только если будут приняты их правки.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

Как говорится на сайте Чернобыльской АЭС, авария на энергоблоке №4 произошла в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. Данная система предусматривала использование механической энергии вращения останавливающихся турбогенераторов для производства электроэнергии в условиях наложения двух аварийных ситуаций – полной потери электроснабжения АЭС и разрыва трубопровода большого диаметра циркуляционного контура реактора.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы”. Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.

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