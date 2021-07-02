Гетманцев о введении кассовых аппаратов в Украине: Считаю ошибочным решение об отсрочке

“Я считаю это ошибочным решением, что мы отсрочили тогда, но был COVID-19, была определенная позиция среди народных депутатов, среди фракции. Была среди фракции и “оппозиция”, но я помню то совещание, когда приняли то решение, которое мы откладываем на год, и выступал против. Но решение было принято при условии, что мы ни в коем случае и ни на каких основаниях больше никогда не переносим, не откладываем фискализацию и не превращаем ее на рынок земли, касаемо открытия и введения которого постоянно переносился срок”, – сказал нардеп.

По его словам, некоторые акции против введения кассовых аппаратов – “абсолютно политические”.

“Что касается фискализации как таковой, я вообще не могу понять предмет этой дискуссии в нормальном цивилизованном обществе, между людьми, которые считают себя умными. Если эти нормы действуют во всем цивилизованном мире, во всей Европе. Если эти нормы действуют в Беларуси, России, Казахстане, Азии и даже в Танзании. Они там работают, то почему Украина должна выдумывать свой велосипед. Почему в Украине это уничтожает бизнес, который процветает в других государствах, которые ввели соответствующие нормы? Мы что, увеличиваем налоги? Нет, наоборот – мы повысили лимиты для ФЛП. Мы позволили им работать, имея больший бизнес”, – объяснил Гетманцев.

Он отметил, что фискализация – о том, чтобы отличить малый бизнес от среднего и большого.

“У нас на Крещатике ФЛП продают в магазинах, которые больше в 10 раз, чем ваша студия. Так какой же это ФЛП? А как отличить? По объему продаж. А как отличить по объему продаж? Единственный лишь инструмент – только регистратор расчетных операций. Поэтому это не о том, что фискализируется малый бизнес. Именно микробизнес мы не фискализируем”, – подчеркнул Гетманцев.

Нардеп считает, что в цивилизованном обществе бизнес “не должен скрываться”.

“Мы должны с вами применить тот инструмент, который работает во всем мире. И даже это не обсуждать. Это же бессмыслица, какая-то шизофрения, когда мы с вами одновременно требуем отменить фискализацию и повысить заработные платы учителям. Как вы это видите? Мы хотим, чтобы экономика осталась наполовину в тени, люди не платили налоги, а с другой стороны, чтобы у нас была нормальная медицина, учителя из школ не шли торговать на базар, чтобы у нас пенсионер смог прожить на пенсию, а не получал 1769 грн минимальной пенсии, как сейчас”, – объяснил он.

Гетманцев заявил, что “нельзя быть богатым, если ты не платишь налоги”.

Контекст:

1 декабря 2020 года Верховная Рада отложила на 1 января 2022 года фискализацию, которую намеревались внедрить в 2021 году. Гетманцев называл это “сверхкомпромиссом”, за который он не голосовал.

7 декабря закон об отсрочке введения кассовых аппаратов подписал президент Владимир Зеленский.

15 декабря на акции протеста вышли предприниматели, произошли их столкновения с правоохранителями.

Протесты против фискализации продолжились и в 2021 году. В частности, участники инициативы #SaveФОП выходили на Майдан Незалежности в Киеве 29 июня.

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