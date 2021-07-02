 

Названа причина меньшей выживаемости пациентов с ожирением при раке

02.07.2021, 14:48, Разное
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Ученые рассказали, почему пациенты с ожирением имеют меньший шанс на выживаемость при раке. По их словам, им показаны более низкие кумулятивные дозы адъювантной химиотерапии относительно площади их тела.
Ученые провели большой метаанализ, результаты которого были представлены на одном из всемирных конгрессов. В выводах говорится, что при подборе дозировки препарата для проведения химиотерапии принимается во внимание площадь поверхности тела. Этот показатель рассчитывается на основе веса и роста. Для пациентов с ожирением дозировка рассчитывается иначе, поскольку присутствует риск возникновения побочных эффектов.

Результаты показали наличие связи между увеличением ИМТ и снижением дозы адъювантной химиотерапии у людей с колоректальным раком. Также исследователи отметили, что рост дозировки прямо пропорционален более лучшим показателям выживаемости.

Источник: www.medikforum.ru



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