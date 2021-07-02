 

В США рассказали о «весовой ловушке» – передовой системе РФ по облегчению танков

02.07.2021, 14:48, Разное
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СМИ США рассказали о российской передовой системе по облегчению танков. Авторы публикации в Popular Mechanics назвали технологию РФ «весовой ловушкой».
Российские военные технологии давно зарекомендовали себя, как одни из лучших. Новые разработки инженеров сферы вооружений вызвали позитивные отклики у журналистов в Соединенных Штатах. Так, научно-популярный журнал Popular Mechanics обнародовал аналитические материалы относительно одной из передовых российской технологий, применяемой для усиления защиты бронемашин. Автор публикации проанализировал видеозапись модернизированного танка ВВС РФ Т-72Б3.

На нем к броне машины подлетает снаряд, выпущенный из ручного гранатомета. Как только граната была обнаружена, ее сразу же уничтожили, причем сделано это было за доли секунды, не позволив достичь цели и нанести улар. Такие возможности российским танкам обеспечивает комплекс активной защиты «Арена-М». Она позволяет бронетехнике избежать «весовых ловушек» благодаря задействованию нескольких радарных установок. При приближении ракеты, датчики определяют ее траекторию. Сразу затем запускается комплекс активной защиты с боеприпас-перехватчиком.

Система очень эффективно действует против кумулятивных боеприпасов, использующихся в современных типах гранатометов и мобильных ракетных установках. Они модернизируются быстрее аналогов, из-за чего гусеничная техника более уязвима. Стоит отметить, что обычной практикой является наращивание слоя брони для защиты танка. Однако такой способ утяжеляет транспортное военное средство, делая его менее маневренным. Комплекс защиты, изобретенный российскими экспертами, решает подобные проблемы и дает больше шансов военной технике ВВС РФ.

Источник: actualnews.org



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