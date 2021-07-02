Ученые: Антибиотики могут вызвать рак кишечника

Ученые в ходе проведения исследования пришли к выводу, что прием антибиотиков может вызвать рак кишечника. В особенности в группе риска находятся люди возрастом до 50 лет.

Глобальное потребление антибиотиков во всем мире с 2000 по 2015 годы увеличилось на 65%. В течение последних двух десятилетий растет количество случаев обнаружения рака кишечника. Свою роль в данном вопросе сыграли сладкие напитки, алкоголь, неправильный рацион питания. По словам ученых, необходимо избегать ненужных антибиотиков.

В рамках исследования исследователи использовали информацию из большой шотландской базы данных первичной медицинской помощи. Также в научной работе согласились принять участие 8 тысяч человек с диагностированной онкологией и полностью здоровые люди. Установлено, что частый прием антибиотиков связан с увеличенным риском развития рака толстой кишки абсолютно во всех возрастах. В то же время еще большая опасность развития заболевания присутствует в группе людей младше 50 лет.

Когда молодые люди употребляют антибиотики, то рак чаще всего развивается в правой части толстой кишки. Ежегодно этот диагноз ставится двум миллионам человек в мире. У молодых людей наблюдается худшая картина лечения, поскольку диагностика заболевания происходит на позднем этапе.

Источник: fbm.ru