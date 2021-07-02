СТРАНА – украинские оппозиционеры потребовали отмены закона о коренных народах

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает принятый Верховной радой закон о коренных народах, в список которых не попали русские, антиконституционным и дискриминационным. Как передаёт «СТРАНА», по мнению депутатов, нынешняя власть продолжает националистическую политику дискриминации и унижения человеческих прав в отношении миллионов украинских граждан и делит многонациональный украинский народ на сорта по этническому, культурному и языковому признаку.



Reuters

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировала принятие Верховной радой закона о коренных народах, в список которых не попали русские. Как пишет «СТРАНА», оппозиционеры считают его антиконституционным и дискриминационным.

По мнению партии, нынешняя власть продолжает националистическую политику дискриминации и унижения человеческих прав в отношении миллионов украинских граждан. Она делит многонациональный украинский народ на сорта по этническому, культурному и языковому признаку. Очередным шагом в этом направлении стало принятие «откровенно провокационного закона о коренных народах», внесённого президентом Зеленским.

«Этот закон лишь углубляет раскол в украинском обществе. Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть «нежелательные» бесправные национальные меньшинства, в первую очередь — русские, для которых есть только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции», — заявили в «Оппоплатформе».

В партии напомнили, что власть запретила региональные языки, отняла у миллионов русских и русскоязычных украинских граждан возможность получать образование на языке их семей, ввела языковые квоты в СМИ, ограничила право на использование русского и других языков национальных общин в публичной сфере и на работе, а теперь ещё и утвердила «реестр» коренных народов. В этом списке не нашлось места русским, венграм, евреям, полякам и другим национальностям, которые всегда жили на Украине. Партия выразила протест «против несправедливой и антидемократической политики раскола многонационального украинского народа».

«Мы требуем признания того факта, что все без исключения национальные общины равны в своих правах. Любые статусные привилегии, любые формы демонстрации этнического превосходства, прямые и косвенные, должны быть исключены как противоречащие Конституции, раскалывающие украинское общество и позорящие нашу страну. Все дискриминационные законы, ограничивающие естественные права людей, должны быть отменены. Мы требуем обеспечения конституционных прав русских, русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин на свободное развитие своей идентичности, изучение своего языка, истории и культуры», — заявили в ОПЗЖ.