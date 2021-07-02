Скандалы: Минералка раздора

Как близкие экс-премьера КЧР положили глаз на завод «Кавминводы» выходцев из «Газпрома»

АО «Кавминводы», разливающее знаменитую минеральную воду «Новотерская», с 1 июля приостановило свою работу. Причиной стало длительное ограничение проезда грузового транспорта по улице Бештаугорской в Новотерском — посёлке близ Минеральных Вод. На складах предприятия есть запасы целебной минералки, но отгрузка и доставка невозможны. Грузовики с водой просто не пропускают на пунктах охраны с железными рамками и шлагбаумами. Установила блокпосты собственник автодороги — Нурет Кайшева, экс-супруга бывшего председателя Правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

Свыше 200 рабочих мест оказались под угрозой. Сотрудники завода даже записали видеообращение к президенту и провели акции протеста. Сразу после этого к ним приехал городской депутат Юрий Зимин. Он осудил несанкционированные митинги и заявил, что речь идёт о споре хозяйствующих субъектов, а все работники в случае увольнения якобы будут трудоустроены на другое предприятие.

Конфликт между Нурет Кайшевой и производителем «Новотерской» длится с 2017 года. Тогда она закрыла проезд большегрузного транспорта, и «Кавминводам» пришлось несколько лет использовать легковые машины. Недавно здесь появились блокпосты с охраной.

Юрист «Кавминвод» Руслан Черняев отметил, что по дороге целенаправленно не пропускают только коммерческий транспорт их предприятия, тогда как другие автомобили могут проезжать. Есть подозрения, что Кайшева положила глаз на завод.

— Прямо сказать об этом я не могу, потому что мне в лицо никто этого не говорил, и какая истинная цель — остаётся только догадываться, — сказал адвокат.

Как пишут региональные СМИ, незадолго до начала дорожного конфликта Нурет Кайшева якобы успела стать собственником пансионата, который находится недалеко от завода. А впоследствии она получила в собственность и прилегающую к нему дорогу.

Пока закон встаёт на сторону хозяйки дороги. Согласно судебным базам, первая тяжба между Кайшевой и заводом состоялась в 2018–2019 годах. Истец («Кавминводы») просил установить право постоянного ограниченного пользования частью автодороги к санаторию. Ответчиками выступали два её хозяина — Нурет Кайшева и компания «Санаторий «Минеральные Воды – 2». Тогда Фемида встала на сторону производителя минералки и предписала не чинить препятствий в проезде. Но затем серию судебных побед одержала сторона Кайшевой. Последний суд от июня 2021 года об устранении «блокпостов» на дороге производитель минералки тоже проиграл.

Вопреки решению суда местные власти постановили убрать заграждение на спорной дороге. Но это временное решение. Окончательно устранить проблему может объездной путь к заводу. Его строительство уже анонсировала Администрация Минераловодского городского округа.

— Уверенности нет, что новый подъездной путь решит проблему. Мы всё равно будем упираться в дорогу Кайшевой, и удастся ли установить именно публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества. — Прим. ред.) — неизвестно, — сказал гендиректор АО «Кавминводы» Василий Евграфьев.

Сторона Кайшевых тоже недавно высказалась. Причём от лица своей бывшей супруги выступил Владимир Кайшев.

— То, что эти пути являются дорогами общего пользования, — глупость, не раз доказанная в судах. У нас есть многочисленные постановления о законности приватизации. Эти подъезды были признаны ведомственными дорогами, ещё когда этого завода не было и в помине. И закрыть проезд мы имеем полное право, потому что их грузовой автотранспорт наносит вред нашей собственности, — заявил Кайшев. Более того, он уверяет, что строительство завода «Кавминводы» в 90-х годах могло быть незаконным, а минералопровод и скважина, находящиеся сегодня на балансе предприятия, на самом деле принадлежат санаторию.

Кто такие Кайшевы

Согласно базе данных СПАРК, официально Нурет Кайшева не является собственником пансионата. Ранее компанией «Санаторий «Минеральные Воды – 2» владел некто Сергей Кайшев, сейчас она принадлежит людям с другими фамилиями. Пансионат стабильно убыточен — в среднем минус 10 миллионов каждый год. Зато производитель минералки — АО «Кавминводы» — имеет превосходные финансовые показатели: его ежегодный доход оценивается в 250–330 миллионов рублей.

Кайшевы хорошо известны в Ставропольском крае. Глава семьи Владимир Кайшев — бывший премьер Карачаево-Черкесии и экс-помощник главы Минсельхоза РФ. Его считают одним из богатейших людей региона. Вот уже шестнадцать лет он возглавляет Союз греческих общественных объединений.

Формально Владимир Кайшев сейчас контролирует лишь одно крупное предприятие — Пятигорский молочный комбинат с оборотом в пять миллиардов рублей. В собственности его брата Юрия Кайшева находится агрофирма «Село имени В.Г. Кайшева» с годовой выручкой 800 миллионов рублей. Его бывшей жене Нурет помимо скандальной дороги принадлежит Пятигорский ипподром с доходами в полмиллиарда. Другие ставропольские Кайшевы управляют отелем «Понтос Плаза» в Ессентуках и до недавнего времени владели производством спирта (ООО «Казачье») в Черкесске.

В 2019 году следователи арестовали некоего Игоря Кайшева, сотрудника филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках. Его заподозрили в причастности к хищениям газа на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Основными фигурантами дела являются Рауф и Рауль Арашуковы. Добавим, что глава семейства Владимир Кайшев, вероятно, знаком с Арашуковыми. Он управлял тепличным комбинатом «Южный», сменив на этом посту Назира Хапсирокова — родственника Рауля Арашукова.

Сын Черномырдина и люди из «Газпрома»

В отличие от «Боржоми», «Нарзана» и «Ессентуков», известных ещё с советских времен, «Новотерская целебная» — новичок. В 1995-м АО «Кавминводы» получило право на разработку Змейкинского месторождения минеральной воды в Ставропольском крае рядом с посёлком Новотерским. Первая партия «Новотерской» сошла с конвейера нового завода спустя два года. В нулевых марке удалось завоевать прочные позиции на рынке, на пике она даже входила в топ-5 наряду с Coca-Cola и PepsiCo.

Ещё в 2004 году деловые журналы писали о том, что почти все акционеры «Кавминвод» якобы выходцы из «Газпрома». Это подтверждается свежей выпиской из ЕГРЮЛ. На 99,97% завод принадлежит примерно в равных долях дюжине человек. Крупнейший пакет контролирует Виктор Щугорев. На сайте «Газпрома» его называют легендарной личностью — на протяжении двух десятилетий возглавлял добычу голубого топлива в Астрахани и был гендиректором местного филиала. В начале года Щугорев отпраздновал 85-летие.

Меньшим пакетом владеет Владимир Резуненко. Он был членом правления «Газпрома» и в 2003 году вышел на пенсию. Совладелицей производителя «Новотерской» также числится Ольга Гуслистая. Она дочь покойного Николая Гуслистого , долгое время являвшегося зампредом правления по материально-техническому обеспечению в «Газпроме». Легендарный экс-премьер России Виктор Черномырдин называл Гуслистого своим близким соратником: они вместе осваивали месторождения Западной Сибири. Сам Черномырдин тоже имеет косвенное отношение к «Кавминводам» — небольшим пакетом акций там владеет его сын Андрей, который когда-то был топ-менеджером «Газпрома».

В начале нулевых акционеры со скандалом отстранили от руководства «Кавминводами» прежнего гендиректора — Евгения Антонова. Судя по бизнес-реестру, он всегда занимался розливом воды и был единственным, кто не имел никаких связей с «Газпромом». Сам Антонов говорил о том, что его уволили несправедливо. Деловая пресса писала, что у него случился конфликт с крупнейшим акционером — уже упомянутым Виктором Щугоревым.

Егор Пережогин