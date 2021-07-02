 

Мнение: Баграм

02.07.2021, 14:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство "НОРС" сообщило, что военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм. Она передана под охрану и контроль афганской армии.  Если это так, то вывод войск коалиции на последней стадии. Официально последний иностранный военный должен покинуть Афганистан в годовщину теракта 911 (и не только годовщину, а и юбилей 20 лет), в реальности уже к 1 сентября в стране практически не останется американцев, а на 11 сентября намечены телевизионные мероприятия с торжественным спуском флага и все такое.

Американцы выходят буквально "налегке", оставляя значительную часть вооружений и техники (за исключением высокотехнологичной) на месте. В этом смысле вывод военных занимает в реальности даже меньше времени, чем передача имущества.

США при этом сделали заявление, что не допустят вооруженного захвата власти в Афганистане, не уточняя, кто именно может ее захватить. Но это выглядит просто дежурным ритуалом. Ну вот когда положено что-то сказать, у нас выпускают Пескова или Захарову. Что именно они говорят – вообще не имеет никакого смысла или содержания. У ритуалов искать смысл нелепо.

При этом каждый день приходят сообщения о все новых сдачах в плен афганских военных. Их примерно 300 тысяч, так что пока ежедневные 300-500 сдавшихся – это капля в море. Но здесь, наверное, важен тренд. Моральный дух – штука, которую нельзя измерить в единицах. Он или есть, или его нет.

Если афганская армия по большей части сдастся или присягнет Талибану, то строго говоря, военного захвата власти не произойдет – она сама исчезнет. По всей видимости, Штаты прекрасно понимают, как именно сменится власть в Афганистане, а потому не слишком кривят душой в своих заявлениях, стараясь грамотно подобрать формулировки.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.11 / От блузы Gucci до куртки от Алексы Чанг: Кейт Миддлтон устроила “модный показ” в Instagram

02.04 / Глава камчатского отделения КПРФ получил девять лет колонии

03.06 / В Минобороны России сделали заявление о начале новой холодной войны

14.09 / Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественной внешности

16.02 / «Разбила губу»: Кристина Асмус пострадала на съемках нового фильма

01.12 / Мнение: Про «коридоры» Алиева…

06.08 / Мнение: Ефремов ничего не помнит

23.05 / Авокадо признан идеальным фруктом для улучшения пищеварения

29.07 / Куканов рассказал о способах избавиться от слежки Google

25.08 / Как создавались мемуары Хрущева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика