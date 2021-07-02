Мнение: Баграм

Агентство "НОРС" сообщило, что военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм. Она передана под охрану и контроль афганской армии. Если это так, то вывод войск коалиции на последней стадии. Официально последний иностранный военный должен покинуть Афганистан в годовщину теракта 911 (и не только годовщину, а и юбилей 20 лет), в реальности уже к 1 сентября в стране практически не останется американцев, а на 11 сентября намечены телевизионные мероприятия с торжественным спуском флага и все такое.

Американцы выходят буквально "налегке", оставляя значительную часть вооружений и техники (за исключением высокотехнологичной) на месте. В этом смысле вывод военных занимает в реальности даже меньше времени, чем передача имущества.

США при этом сделали заявление, что не допустят вооруженного захвата власти в Афганистане, не уточняя, кто именно может ее захватить. Но это выглядит просто дежурным ритуалом. Ну вот когда положено что-то сказать, у нас выпускают Пескова или Захарову. Что именно они говорят – вообще не имеет никакого смысла или содержания. У ритуалов искать смысл нелепо.

При этом каждый день приходят сообщения о все новых сдачах в плен афганских военных. Их примерно 300 тысяч, так что пока ежедневные 300-500 сдавшихся – это капля в море. Но здесь, наверное, важен тренд. Моральный дух – штука, которую нельзя измерить в единицах. Он или есть, или его нет.

Если афганская армия по большей части сдастся или присягнет Талибану, то строго говоря, военного захвата власти не произойдет – она сама исчезнет. По всей видимости, Штаты прекрасно понимают, как именно сменится власть в Афганистане, а потому не слишком кривят душой в своих заявлениях, стараясь грамотно подобрать формулировки.

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