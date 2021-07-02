 

Смастерили из покрышки: клумба, которую легко повторить (фото)

02.07.2021, 14:24, Разное
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Услуги ландшафтного дизайнера в настоящее время не всем по карману, а ухоженный участок хочется видеть всем. И для того, чтобы оформить самостоятельно сад, не нужно вкладывать огромные деньги. Чтобы самостоятельно соорудить клумбу, понадобятся цемент и покрышка от автомобиля.

Клумба для цветов своими руками

Подготовьте место, где будет сохнуть заготовка из цемента. Насыпьте песка и выровняйте участок.

Уложите покрышку от машины и при помощи лопаты обведите контуры шины.

Выройте углубление по намеченным контурам. При помощи уровня удостоверьтесь, что получившееся форма для будущей клумбы ровная. Утрамбуйте песок и смочите водой.

Замешайте цемент с песком в соотношении 1:2 и добавьте воды, чтобы получилась густая консистенция.

Выложите смесь по кругу. Для армирования внутри проложите серпянку.

При помощи круглой формы, например, верхом от бутылки, вырежьте лепестки.

Уберите лишний раствор и разрежьте клумбу на две части. Чтобы не было видно стыков, можно из цемента вылепить декор, который закрывает разрезы.

Через три часа, как подсохнет раствор, можно вырезать узор на поверхности клумбы.

Спустя 12 часов очистите лепестки от цементной пыли и другого мусора.

Когда пройдет три дня, клумбу можно очистить от остатков грязи при помощи щетки и ошкурить.

После всех процедур покрасьте клумбу двумя слоями смеси из акриловой краски и грунтовки в соотношении 2:1.

В завершение обработайте все водоотталкивающим составом с обеих сторон.



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