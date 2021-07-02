 

Умер один из основателей ВШЭ Александр Алексахин

02.07.2021, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Алексахин скончался в возрасте 72 лет, информирует пресс-служба университета.

«1 июля ушел из жизни один из основателей Вышки, человек, много лет создававший и отвечавший за все хозяйственные объекты университета, Александр Александрович Алексахин», – говорится в сообщении на сайте университета. Там же выражены соболезнования родным и близким Алексахина.

На сайте ВШЭ указано, что Алексахин занимал должность проректора ГУ-ВШЭ с 1998 по 2009 годы. Также занимал должность замдиректора дирекции по эксплуатации и текущему ремонту зданий и сооружений вуза.

«Он создал в Вышке отлаженную систему сервисного обслуживания, комплекс общежитий. За короткое время здания, передаваемые университету, были приспособлены для учебных занятий. Механизмы работы блока АХО (административно-хозяйственного отдела), внедренные Сан Санычем, работают до сих пор и подтверждают свою эффективность», – сообщил первый проректор ВШЭ Александр Шамрин.

Шамрин добавил, что Алексахина отличала личная смелость в принятии решений и при этом понимание своей ответственности за репутацию университета. «Своей работе он отдавал всего себя. И даже, когда по состоянию здоровья перешел с должности проректора на должность советника, активно участвовал в нашей общей работе, вел важнейшие проекты. Мы всегда будем помнить нашего соратника и продолжим его дело», – добавил Шамрин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / “Его сердцебиение заряжает”. Зеленский поздравил киевлян с Днем Киева

24.05 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

05.01 / Власти Белоруссии собрались переработать все законодательство из-за протестов

30.11 / Байден представил команду по коммуникациям Белого дома. В руководство вошли только женщины

02.07 / Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

27.05 / В Сочи фотоловушка зафиксировала редкую рысь

15.07 / Задержание губернатора от ЛДПР. Жириновский заявил, что к протестам в Хабаровске его партия отношения не имеет

16.09 / Россия сохранила объем вложений в госдолг США на прежнем уровне

25.08 / Отец жертвы стрельбы в школе рассказал, почему при Байдене ученики могут оказаться в опасности

30.06 / Букмекеры ставят на “Спартак” в гостевом матче против ЦСКА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика