 

Суд в Латвии оставил под арестом обвиняемого в шпионаже в пользу РФ депутата

02.07.2021, 14:10, Новости дня
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Рижский окружной суд оставил под арестом депутата Сейма Яниса Адамсона от партии «Согласие», обвиняемого в шпионаже в пользу России, сообщили источники в суде.

По информации агентства ЛЕТА, после задержания политика проводились обыски, в том числе в здании парламента, передает ТАСС. 

Ранее суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.



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