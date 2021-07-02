Суд в Латвии оставил под арестом обвиняемого в шпионаже в пользу РФ депутата

Рижский окружной суд оставил под арестом депутата Сейма Яниса Адамсона от партии «Согласие», обвиняемого в шпионаже в пользу России, сообщили источники в суде.

По информации агентства ЛЕТА, после задержания политика проводились обыски, в том числе в здании парламента, передает ТАСС.

Ранее суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.