Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни, сообщили в театре «Ромэн».

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – передает РИА «Новости» сообщение театра.

Причина смерти не уточняется.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, «В дождь и в солнце»(1960), «Свадьба в Малиновке»(1967), «Военно-полевой романс»(1998) и других.