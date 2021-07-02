Оливия Уайлд и Гарри Стайлс отдыхают вместе в Италии: редкие фото пары

Роман Оливии Уайлд и Гарри Стайлса – один из тех случаев, когда в любой другой ситуации представить такую пару было бы невозможно. Но 27-летний певец и 37-летняя актриса вместе уже больше полугода и, кажется, в их отношениях, которые они не стремятся афишировать, все прекрасно. Сейчас влюбленные проводят время в Италии, куда, кажется, устремились все и сразу: и Ким Кардашьян, и Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс, и Ники Хилтон, и Кэти Перри с Орландо Блумом, и даже Настя Ивлеева.

Фан-паблики Гарри Стайлса активно публикуют кадры, сделанные итальянскими поклонникаи артиста. Даже снятые исподтишка кадры не дают усомниться – пара прекрасно проводит время в портовом городке Порто Эрокле в Тоскане, на юге Италии: обедает в одном из ресторанчиков и гуляет по набережной. Кстати, в Италию Гарри привела не столько жажда путешествий, сколько работа: недавно там завершились съемки экранизации романа Бетан Робертс “Мой полицейский” (My Policeman) об однополых отношениях, который выпустит студия Amazon. Вместе с Гарри Стайлсом на экране появится Лили Джеймс, известная по роли в фильме “Золушка”.

Harry and Olivia Wilde in Italy today – July 1 pic.twitter.com/3TdGV5QOcG

— HSD (@hsdaily) July 1, 2021

Harry and Olivia Wilde in Italy today – June 30 pic.twitter.com/7NOS2QcmUw

— HSD (@hsdaily) June 30, 2021

Напомним, о новом звездном романе между Оливией Уайлд и экс-солистом One Direction, а ныне – сольным исполнителем и актером – Гарри Стайлсом стало известно в начале января этого года. Ряд СМИ сообщил о том, что Оливия разорвала помолвку с комиком и телеведущим Джейсоном Судейкисом именно из-за Гарри, но, как выяснили инсайдеры, артист не стал поводом для этого расставания. Впервые в статусе пары Оливия и Гарри появились на свадьбе его агента, где артист представил ее как свою девушку. А в феврале Уайлд публично поддержала бойфренда, опубликовав длинный пост в Instagram.

Судейкис и Уайлд начали встречаться в 2011-м, спустя год актер сделал актрисе предложение руки и сердца. Сын пары – Отис Александр – появился на свет в апреле 2014 года, а в 2016-м у них родилась дочь Дейзи. Но их свадьбе не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года стало известно, что знаменитости больше не вместе. People со ссылкой на источники из окружения звезд сообщил: разрыв произошел еще в начале 2020 года, и актеры решили остаться друзьями. Эту информацию подтвердил и инсайдер Entertainment Tonight, отметив, что в их разрыве “нет драмы”.

Судейкис тоже решил двигаться дальше – на днях подтвердились слухи о его романе с моделью Кили Хейзелл.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис с детьми