Разумков заявил, что попытается изменить законопроект Зеленского об олигархах

“Обязательно буду предлагать [поправки]… Относительно СНБО, я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться и надеюсь, они будут поддержаны”, – сказал глава Верховной Рады.

Разумков уточнил, что его поправки будут касаться “изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов”.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключил, что работу Рады в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

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