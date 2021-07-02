 

Врио главы Нацслужбы здоровья Украины отказался от участия в новом конкурсе на должность главы ведомства

02.07.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вышел из конкурса”, – заявил Виленский.

По его словам, он не пойдет 2 июля на собеседование в рамках конкурса с участием министра здравоохранения Украины Виктором Ляшко, и “намерен покинуть службу”.

“Нужно перезагрузиться”, – объяснил Виленский агентству.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал “разные фундаментальные ценности” с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры. 

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

Последний конкурс на должность главы НСЗУ состоялся в апреле 2021 года. В финал вышли Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов, которого СМИ называли “провластным кандидатом”. Тройку финалистов 14 мая в Facebook опубликовала глава Совета общественного контроля при НСЗУ Инна Иваненко. Но Степанов так и не назвал победителя конкурса, отмечало “Интерфакс-Украина”.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ “возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Сорок лет без Владимира Высоцкого

08.12 / В России обокрали «самолет Судного дня» – он управляет войсками в условиях ядерной войны

20.05 / 19 мая боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

26.05 / Ученые предлагают пересмотреть понимание истории галактики Млечный Путь

26.11 / В России коммунальщики посыпали дорогу купленным родителями песком с детской площадки

16.11 / Лукашенко пообещал честно перераспределить полномочия президента

19.05 / Лидерам ЕС не удалось утвердить единый COVID-паспорт

12.10 / Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия»

05.02 / В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15

12.12 / Мексика стала первой страной Латинской Америки, одобрившей вакцину Pfizer – BioNTech

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика