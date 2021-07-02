С 5 июля Центр вакцинации на базе МВЦ в Киеве будет работать ежедневно – КГГА

Отмечается, что прививки в МВЦ можно будет сделать с 10.00 до 17.30.

“За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза – с 125 тыс. в начале июня до 344 тыс. в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный”, – сказала Старостенко.

Замглавы КГГА отметила, что для получения прививки против коронавируса можно предварительно записаться через сервис Helsi.me.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. На 2 июля вакцинацию от COVID-19 завершили почти 766,5 тыс. украинцев, первую дозу препарата получило более 2 млн человек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Центры массовой вакцинации начали работать 29-го и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным и прививают препаратом от COVID-19 CoronaVac. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил открыть центры вакцинации от COVID-19 в каждом райцентре Украины.

Ляшко анонсировал 23 июня, что центры массовой вакцинации против коронавируса в дальнейшем получат новый препарат для иммунизации населения. Кроме того, Минздрав готовит изменения в организации самого процесса, отмечал глава ведомства.

По словам главного санврача, замминистра здравоохранения Игоря Кузина, в конце июля в центрах массовой вакцинации начнут прививать препаратом от Pfizer/BioNTech.

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