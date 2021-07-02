Ученые: Население майя постоянно сокращалось из-за изменения климата

Канадские исследователи установили, что на развитие цивилизации майя повлиял климат. Оказалось, что постоянное сокращение населения индейских городов происходило под влиянием ухудшения природных условий.

Мезоамериканская цивилизация майя существовала на протяжении нескольких тысячелетий, придя в упадок еще до прибытия конкистадоров. О причинах ее гибели существует множество версий, новую версию запустения некогда могущественной империи предложили исследователи из Канады. Сотрудники Университета Макгилла проанализировали сохранившиеся до настоящего времени артефакты времен майя на территории современной Гватемалы. Как оказалось, в городе Ицан численность населения неуклонно уменьшалась на протяжении долгого времени. Вместе с этим исследователи установили и постоянные изменения в климате данной местности. Влажные периоды чередовались с засушливыми, что привело к недостатку продуктов питания.

Для изучения местности эксперты применили новую методику, согласно которой был проанализирован состав молекул, содержащихся в природной органике. Станолы для исследования, содержащиеся в фекалиях животных и людей, были взяты из ила на дне близлежащего водоема. Результаты работы показали, что структура расселения идентична изменениям сельскохозяйственных практик и изменениям в использовании земли.

Кроме того, было установлено, что исследуемая территория была заселена задолго до того времени, которое ранее было принято официальной наукой, как старт освоения этих земель человеком. Причем первые поселенцы в регионе появились почти на 650 лет раньше. Согласно данным исследования станолов, сокращение численности майя отмечается как минимум дважды, причем именно в периоды трансформаций климата. Сокращение популяции было как под воздействием засухи, так и из-за слишком большой влажности, также негативно сказывающейся на урожайности сельского хозяйства майя.

Источник: www.mk.ru