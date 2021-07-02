Эксперт Деев назвал методы защиты от спам-звонков

Эксперт Артем Деев рассказал, как защитить себя от спам-звонков. По его словам, главным фактором здесь являются правильные действия абонента.

Основной номер не стоит указывать в анкетах, сообщать сотрудникам магазинов и оставлять на непроверенных сайтах. На данных ресурсах личная информация практически никак не защищена. Зачастую человек оставляет не только номер телефона, но и указывает другие персональные сведения. Когда данные из такой базы данных попадают в руки мошенников, то повышаются шансы на то, что абонента попытаются обмануть злоумышленники.

Если у человека есть возможность и вовсе не принимать звонки, поступающие с неизвестных номеров, то со временем их поток значительно уменьшится. Однако не нужно рассчитывать, что абоненту и вовсе перестанут звонить мошенники. Нередко они устраивают короткие звонки и специально сбрасывают, когда человек только поднял трубку. Это делается, чтобы узнать, действительно ли кто-то пользуется номером. Подобные номера нужно сразу же блокировать, чтобы не допустить наступления опасных последствий.

С мошенниками можно бороться, обратившись к мобильному оператору. В большинстве случаев есть возможность активации услуги «черный список».

Оператору необходимо отправлять жалобы на спам, поскольку впоследствии быстрее удастся заблокировать номер. Если человек не успел ответить на звонок, не нужно спешить перезванивать. Номер рекомендуется пробить по базам данных в интернете. Зачастую там находится информация о мошенниках.

Источник: www.gazeta.ru