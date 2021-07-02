 

Xiaomi запатентовала раздвигающийся с двух сторон смартфон

02.07.2021, 13:54, Разное
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Новый инновационный смартфон разработали специалисты китайской корпорации Xiaomi. Корпус запатентованного аппарата раздвигается с двух сторон.
Китайский бренд Xiaomi с момента основания в 2010 году смог стать одним из передовых производителей технологических устройств. Его смартфоны легко конкурируют с самыми авторитетными конкурентами с огромным опытом работы. Новое устройство, которое разработали инженеры компании, предложит рынку инновационное решение. Об этом стало известно после публикации на сайте USPTO (Управления США по патентам и торговым маркам).

Исходя их материалов, приложенных к патентной заявке, грядущая новинка от Xiaomi получит не просто гибкий дисплей. Его экранная панель будет способна скручиваться и прятаться внутрь корпуса. Раздвигать смартфон можно будет по горизонтали в обе стороны, подстраиваясь под различные сценарии эксплуатации девайса. Просматривать видео будет удобно при соотношении сторон 16:9, если же пользователь раскроет оба сегмента дисплея, он получит подобие компактного планшета.

На заднюю панель производитель вынес многомодульную фото-видео-камеру с сенсорами, расположенными в вертикально ориентированном блоке в ряд. Каким будет фронтальный объектив, и где его разместят, пока не известно, однако блогеры сходятся во мнении, что его место будет сразу за гибким экраном. В дисплейную панель, скорее всего, интегрируют и сканер отпечатков пальцев. Пока речь идет только о концептуальном устройстве, когда Xiaomi приступит к коммерческой реализации проекта, можно только предполагать.

Источник: 3dnews.ru



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