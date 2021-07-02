 

Российские блогеры жалуются на невозможность закупить лайки после Прямой линии президента

02.07.2021, 15:43, Разное
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Российские блогеры несут огромные финансовые потери из-за дефицита лайков и просмотров на электронных интернет-биржах.

Операторы бирж говорят, что продали весь товар оптом Администрации Президента.

Рекламные доходы блогеров, влогеров и тиктокеров напрямую зависят от количества просмотров их записей и количества лайков под ними. Количество блогов в Рунете сейчас таково, что обеспечить их реальными просмотрами невозможно, поэтому значительную часть получаемых денег авторы вынуждены тратить на покупку виртуальных лайков у оптовых поставщиков. С 29 июня это стало очень сложно.

Блогеры жалуются на невозможность закупить лайки после Прямой линии Путина– Со вторника ничего не получается купить. У меня сейчас под важнейшим постом семь лайков, из них два – от моих мамы и папы. Говорят, из-за прямой линии Путина такая ерунда. Но она была позавчера, а дефицит сих пор. Покупать у спекулянтов по 700 баксов за тысячу лайков я не могу, у меня нет таких денег, – сообщил блогер Илья Варламов.

Эксперты рынка утверждают, что кризис продлится до конца следующей недели, несмотря на то, что Прямая линия уже прошла. Лайки требовались не только для её трансляции в прямом эфире, но и для просмотров в записи. Администрация президента поставила задачу поддерживать соотношение лайков и дизлайков полтора к одному. Пока будет идти волна неодобрительных отзывов, их нужно будет уравновешивать одобрительными из расчёта три лайка на два дизлайка. Для этого ресурсы всех бирж будут мобилизованы ещё 7-8 дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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