 

Крупнейшие парки Москвы свяжут сетью веломаршрутов

02.07.2021, 13:48, Разное
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Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что крупнейшие парки столицы планируют соединить велодорожками. Проект, который будет реализован в ближайшие три года, получил название “Зеленое кольцо”.

Примечательно, что Москва входит в число самых зеленых мегаполисов мира. 49% площади города занимают зеленые территории. С 2011 года в столице было создано 30 новых особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь – порядка двух двух тысяч гектаров. 26 парковых зон было образовано в 2020 году. Всего в Москве насчитывается 136 памятников природы федерального и регионального значения

“По объему и по возможности поездок на велосипедах это будет один из крупнейших в Европе проектов, крайне комфортным и востребованным”, – отметил Ликсутов.

Напомним, что в июне пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила о создании в Москве первого велосипедного маршрута проекта “Зеленое кольцо” от станции Щукинская МЦД до станции Коптево МЦК.

Ранее “Дни.ру” писали, что московские власти планируют заключить контракт на получение водородного автобуса. Максим Ликсутов считает, что за таким видом транспорта будущее.



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