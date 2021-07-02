Мнение: Сбор данных

Под программу ветеринарной вакцинации москвичей московские власти будут решать еще одну задачу – массовый сбор биометрических данных. Сроки формирования ЕБС тоже достаточно сжаты – три четверти населения страны необходимо внести в базы биометрических данных до конца 2022 года. А тут, как говорится, и конь не валялся.

Поэтому в ходе вакцинационного террора власти пытаются создать условия, при которых теряющие ориентацию в происходящем люди будут вынуждены сдавать свои данные, не сильно понимая, что это и зачем. И тем более, не задаваясь вопросом о безопасности их.

Впрочем, тут уже про личное здоровье никто вопросами не задается, так что биометрические данные – это проблема, которая кажется несущественной. И правда – если ты с неизвестной степенью риска вкалываешь себе внутрь непонятно что, то тебе ли беспокоиться о безопасности данных? Тут неизвестно, что с тобой будет до следующей ветеринарной процедуры, какие такие данные?

—