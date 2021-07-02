 

Новый парень Ксюши (не совсем, правда, новый) – Личное мнение

02.07.2021, 13:34, Разное
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Ксения Бородина даже в процессе развода не желает быть невостребованной разведёнкой с двумя детьми.

Не надо меня жалеть! В жалости не нуждаюсь! И тут в Сторис появляются стандартные букеты в стандартных корзинах. Их много. Каждый час, как бы ненароком, светится новый букет.


Фото: Соцсети

Злопыхатели задохнулись от злости. Не может быть, чтобы у тебя был новый мужик! Взяла напрокат букеты! Возможно, есть даже прокатный водитель. Олег Волочков, вот кто есть твой новый мужик — в том смысле, что его нет.

Ошибаетесь. Я почему-то думаю, что Ксюша не врёт, а мужик в самом деле есть.

Любая не очень гениальная баба, оказавшись в отчаянном положении разведёнки, бежит к своим бывшим. А к кому ещё? Нового в таком возрасте и состоянии — хрен найдёшь!

И что мы видим в прошлом Ксюнделя? Ну, конечно же, красавца Терёхина! Жиденько косит под чёткого адвоката Жорина своим видом. Рассказывает всем, что он, мол, тоже вот адвокат.


Фото: Соцсети

Миша — парень неплохой и незамысловатый. Бывший милиционер. Бывший участник лобного места. В общем, согласитесь, отличный вариант для разведённой Ксении.

Букеты, кстати, она вполне могла купить себе сама от него.

Терёхин полностью соответствует уровню Ксюши. С семьёй знаком. В отличие от друга Шантика, работает и котов не мучает.

Сейчас похайпится на разводе Омаровых. Защитит, возможно, в суде за гонорар. Ну, а потом разбегутся.

Хочу поздравить Ксюнделя — с новым счастьем! Точнее, со старым новым — как с Новым годом 13 числа.

Присоединяйтесь.

Источник: Лена Миро



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