Украшаем простую белую стену без затрат с помощью простого принта, который смотрится как симпатичные обои

Обои на стенах выглядят красиво, но не слишком оригинально. Оформить стены в своем доме можно и другим, также достаточно простым способом. Стены с нарисованным на них несложным принтом будут выглядеть очень необычно, стильно и эффектно. К тому же такая отделка обойдется еще дешевле, чем оклеивание обоями.

Что понадобится

Чтобы украсить стену таким образом, вам понадобятся:

акриловая краска;кисть;валик;мел;влажная тряпка;картон.

Для создания принта на стенах вам понадобится краска двух цветов — для фона и, собственно, для рисунка. Краски можно брать любые. Но важно подобрать их так, чтобы они хорошо гармонировали с остальным цветовым оформлением комнаты.

Также для фона и для принта лучше подбирать контрастные краски. Иначе рисунка на стенах просто не будет видно.

Кисть нужно брать узкую. Лучше всего использовать такую кисть, которую используют не маляры, а художники. В этом случае можно будет создать более детальный, красивый и аккуратный принт.

Тренировка

Если вы не имеете навыков художника, в рисовании вам лучше сначала потренироваться. Возьмите кусок картона и начните рисовать на нем выбранной краской полоски. Располагая полоски разным способом, подберите принт, который понравится вам больше всего. Вы можете менять положение полосок, использовать в одном блоке узора разное их количество и т. д.

Окрашивание стены

Окрасьте стену краской, выбранной для фона. При окрашивании используйте валик. Возможно, стену сначала нужно будет покрыть грунтовкой. Это значительно снизит расход краски. К тому же при использовании грунтовки покрытие на стене вместе с принтом в последующем прослужит дольше.

Вместо акриловой краски для фона, конечно, можно взять и более дешевую водоэмульсионную интерьерную. Такая краска также достаточно долго держится на стенах. Для рисования же принта подойдет только акриловая, более надежная краска.

Окрашенную стену тщательно просушите. Далее можно приступать к ее оформлению рисунком.

Нанесение принта

Прежде чем приступать к нанесению принта на стену краской, нужно сделать разметку мелом. Возьмите кусок мела и заполните часть стены тем рисунком, который вы выбрали, тренируясь на картоне. Если вы где-нибудь ошибетесь и поставите полоску неправильно, просто воспользуйтесь влажной тряпочкой.

Далее возьмите кисть и аккуратно рисуйте полоски прямо над полосками, нанесенными мелом. Старайтесь делать как можно более ровные полоски. Линейку при их рисовании использовать необязательно. Без нее принт получится более стильным и эксклюзивным. На следующем этапе снова заполните часть стены меловыми полосками, а затем используйте краску. Оформите таким образом всю стену.

Полезный совет

Рисовать кистью, конечно, умеют далеко не все люди. Если вы сомневаетесь в своих способностях художника и боитесь испортить стены, не окрашивайте принтом их полностью. Сделайте эксклюзивным какой-нибудь небольшой уголок в комнате. Это может быть, к примеру, ниша, проемы окон и т. д.

В этом случае все остальные стены, конечно, лучше будет окрасить той краской, которую вы выбрали для фона. Так комната будет смотреться гармоничнее.

С самим принтом в последующем можно сочетать дизайн каких-либо предметов интерьера в комнате. К примеру, расположите на диване или кровати подушку с чехлом в полоску или придумайте что-либо подобное.