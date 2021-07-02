На Волге под Саратовом произошел крупный разлив нефти

На Волге в Балаковском районе Саратовской области обнаружен разлив нефти на площади 2 тыс. кв. метров, информирует пресс-служба района.

«Дежурной сменой ООО «СредВолгаБункерСервис» при обходе было обнаружено нефтяное пятно возле причала <…>, общая площадь разлива составила 2 тыс. кв. метров», – говорится в опубликованном сообщении на сайте администрации.

Сообщается, что на месте выставлено заграждение для ограничения распространения нефтяного пятна. По предварительным данным, разлив мог произойти из-за оставленного у причала дизельного катера, который впоследствии затонул.

На место прибыли представители ГИМС МЧС РФ по Саратовской области, транспортной прокуратуры и министерства природных ресурсов и экологии области.

Ранее сообщалось, что незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.