 

На Волге под Саратовом произошел крупный разлив нефти

02.07.2021, 13:16, Новости дня
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На Волге в Балаковском районе Саратовской области обнаружен разлив нефти на площади 2 тыс. кв. метров, информирует пресс-служба района.

«Дежурной сменой ООО «СредВолгаБункерСервис» при обходе было обнаружено нефтяное пятно возле причала <…>, общая площадь разлива составила 2 тыс. кв. метров», – говорится в опубликованном сообщении на сайте администрации.

Сообщается, что на месте выставлено заграждение для ограничения распространения нефтяного пятна. По предварительным данным, разлив мог произойти из-за оставленного у причала дизельного катера, который впоследствии затонул.

На место прибыли представители ГИМС МЧС РФ по Саратовской области, транспортной прокуратуры и министерства природных ресурсов и экологии области.

Ранее сообщалось, что незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.



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