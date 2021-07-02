В Кремле исключили введение локдауна в России

Введение локдауна из-за распространения коронавируса в РФ сейчас не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому – чтобы это не обсуждалось – мы все должны привиться как можно скорее», – приводит его слова ТАСС.

При этом он констатировал, что ситуация с пандемией в ряде регионов РФ все еще напряженная, власти принимают необходимые меры для борьбы с пандемией.

«Напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия», – рассказал пресс-секретарь президента. «Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже», – добавил он.

По словам Пескова, «мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 23 218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все российские вакцины от коронавируса защищают от болезни.