 

“Этот хомячок – я”. Асмус показала, как выглядела в 16 лет

02.07.2021, 13:04, Новости дня
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“Да, этот хомячок – я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване. Поэтому выкладываю фото почетче и поближе. А вы делали себе волосы-гофре? Я без них жить не могла. Каждое утро года три, наверное. Я только одного не понимаю – почему я челку прямую оставляла?” – написала она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Днем ранее актриса публиковала эпизод сериала “Охотник”, на съемках которого участвовала в массовке.

“Мне 16 лет. Я слева от актера, который в этом сериале снимался в эпизоде, но для меня в тот день он был почти Богом. Я боялась дышать рядом с ним”, – призналась она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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