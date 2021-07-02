Разумков о решении Минобороны отправить курсанток маршировать в каблуках на День Независимости: Давайте людей жалеть

Накануне в Министерстве обороны Украины сообщили, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей каблуки, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и ряда политиков. На заседании Верховной Рады 2 июля министру обороны подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом.

Отвечая на вопрос журналистки о том, считает ли Разумков такую ситуацию “сексизмом по отношению к девушкам”, спикер Рады ответил, что не согласен с решением министерства.

“Я очень нормально отношусь к тому, когда женщины ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, о параде, то там у нас предусмотрена форма, в которой это должно происходить. С точки зрения логики и удобности. Поэтому давайте не будем забывать, что у нас это будет происходить летом, в августе, давайте жалеть людей и нормально подойдем к этому вопросу”, – сказал Разумков.

https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/videos/331637158466997/

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

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