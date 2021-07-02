Министр агрополитики рассказал, как будет расти цена на землю в Украине

По его словам, украинские земли являются недооцененными, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены – в частности, рекордный рост цены на мировых рынках на сельхозпродукцию.

“Соответственно, мы имеем убеждение, что цена будет постепенно расти”, – добавил Лещенко.

По его словам, это “не означает, что граждане Украины должны спешить распоряжаться имуществом, ведь мы имеем убеждение, что земля является лучшим депозитом, и будет постепенно расти в цене, приносить доход от арендной платы”.

В прошлом году, добавил Лещенко, аренда в стране выросла на 16% и продолжает расти.

Он отметил, что по расчетам Минагрополитики, стоимость гектара сельскохозяйственного назначения сейчас составляет около 50 тыс грн за гектар.

Ранее Лещенко говорил также, что резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля, согласно закону, в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил Лещенко.

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