Максим Галкин призвал правоохранителей обратить внимание на песни русских рэперов

Ведущий Максим Галкин призвал сотрудников правоохранительных органов обратить внимание на песни некоторых русских рэперов. Супруг Аллы Пугачевой оказался неприятно удивлен творчеством ряда молодых артистов. Он считает их композиции губительными для подрастающего поколения.

Галкин отметил, что песни с ненормативной лексикой зачастую можно услышать в социальной сети TikTok, где целевой аудиторией являются подростки. В рамках шоу «Музыкалили» ведущий заявил о своей обеспокоенности данным вопросам. В некоторых песнях поется о запрещенных веществах и разврате в сексе. Галкин пока не понимает, кто будет за это отвечать перед законом.

С мнением ведущего полностью согласен певец Сосо Павлиашвили. Музыканта шокирует творческий материал современных исполнителей. Артист подчеркнул, что молодые звезды просто не знают, что такое выполнять отцовские обязанности. Когда у них появятся свои дети, они поймут, что такие композиции петь нельзя.

Галкин призвал молодых артистов прислушаться к словам Сосо Павлиашвили. Пока слова ведущего остались без внимания сотрудников правоохранительных органов.

Источник: www.starhit.ru