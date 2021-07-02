 

Максим Галкин призвал правоохранителей обратить внимание на песни русских рэперов

02.07.2021, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущий Максим Галкин призвал сотрудников правоохранительных органов обратить внимание на песни некоторых русских рэперов. Супруг Аллы Пугачевой оказался неприятно удивлен творчеством ряда молодых артистов. Он считает их композиции губительными для подрастающего поколения.
Галкин отметил, что песни с ненормативной лексикой зачастую можно услышать в социальной сети TikTok, где целевой аудиторией являются подростки. В рамках шоу «Музыкалили» ведущий заявил о своей обеспокоенности данным вопросам. В некоторых песнях поется о запрещенных веществах и разврате в сексе. Галкин пока не понимает, кто будет за это отвечать перед законом.

С мнением ведущего полностью согласен певец Сосо Павлиашвили. Музыканта шокирует творческий материал современных исполнителей. Артист подчеркнул, что молодые звезды просто не знают, что такое выполнять отцовские обязанности. Когда у них появятся свои дети, они поймут, что такие композиции петь нельзя.

Галкин призвал молодых артистов прислушаться к словам Сосо Павлиашвили. Пока слова ведущего остались без внимания сотрудников правоохранительных органов.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Военно-морские мощи

21.06 / Мнение: Погубит ли углеродный налог Россию, экологичная вырубка леса и полезные лесные пожары

15.01 / “Людей преследуют и унижают”: Тихановская попросила Литву ввести санкции против Белорусских предприятий

22.06 / В Эстонии заявили об опасности режима Лукашенко для Европы

02.12 / Павел Прилучный выписался из больницы после операции на лице

02.06 / Кардиолог Гаврилюк рассказала, когда низкое давление опасно для жизни

26.11 / “Всем гонорары интересны”: Виктория Боня рассказала о заработках за съемки

18.02 / Самбурская впервые высказалась о своем таинственном романе

24.06 / Кому не рекомендуется клубника и сколько можно детям: что советуют диетологи в сезон

01.05 / «Повсюду тела детей» – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика