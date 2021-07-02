 

Собянин рассказал о волонтерской акции “ПаркАрт” в московских парках

02.07.2021, 12:54, Разное
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Рисование помогает лечить поврежденные деревья в парках и на природных территориях Москвы, объяснил смысл акции градоначальник. “Для размещения будущих картин специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголёнными участками ствола”, – рассказал мэр.

Поврежденные участки деревьев очищают от гнили, лишайников, мха и остатков коры. Проводится дезинфекция, дупла пломбируют специальной смесью.

Затем наносятся 1-2 слоя водоотталкивающей грунтовки. Художники используют стойкие и безопасные акриловые краски.

Рисунок становится своеобразным лечебным пластырем. Под ним раны дерева постепенно затягиваются и полностью заживают.

“ПаркАрт” продлевает деревьям жизнь. И делает наши парки еще краше и привлекательнее”, – подчеркнул Собянин.

В акции принимают участие более 10 природных территорий Москвы. Среди них – Измайловский, Косинский, Кусковский, Терлецкий лесопарки.

В прошлом году к акции присоединились природно-исторические парки “Кузьминки-Люблино”, “Москворецкий”, “Тушинский”, ландшафтный заказник “Лианозовский” и другие. В текущем году – природно-исторический парк “Покровское-Стрешнево”.

Акция не помогает не только деревьям, но и москвичам. В непростые дни пандемии эстетически приятные и полезные мелочи поднимают настроение горожан.



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