Мнение: Кислород

На фоне третьей волны коронавируса Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали. Это должно позволить увеличить поставки медицинского кислорода в больницы

Страна живет буквально с колес. Что произведено – то и потребилось. Как только возникает чуть-чуть нештатная ситуация – немедленно приходится включать героизм, иначе с ней не справиться. Поэтому и катастрофа в медицине – система не имеет резервов, а потому мелкая инфекционная вспышка уровня 15 тысяч заболевших в сутки на всю страну – это полная катастрофа.

А наше галактическое чудо еще воевать с кем-то собралось…

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