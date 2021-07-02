Рост не должен быть помехой: как одеваться летом невысоким женщинам
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Мода постоянно меняется и наполняется новыми сочетаниями. Сейчас в тренде комфорт и простота, поэтому одежда должна соответствовать этим требованиям. Стилисты предлагают варианты и сочетания, которые подойдут невысоким женщинам и помогут выглядеть эффектно.
Красиво и просто
Объемные вещи помогают создать ощущение комфорта и удобности. Брюки прямого кроя с широким низом хорошо подходят для дуэта с футболками или топами. Но чтобы миниатюрная женщина не утонула в таких габаритных вещах, стилисты предлагают дополнить образ широким ремнем. Кстати, касается такое дополнение не только брюк, но и юбок, и платьев.
Акцент на талии делает образ хрупким и нежным. Для невысоких девушек это хорошее решение, чтобы подчеркнуть фигуру. Легкая летная ткань хорошо смотрится в сочетании с тяжелыми ремнями или поясами, которые визуально делают талию хрупкой и очень нежной.
Для низкого роста актуальным будет полосатый принт. Это могут быть красивые рубашки, эффектные блузы или брюки. Такое яркое дополнение поможет разнообразить вид и создать интересное сочетание с другими элементами одежды.
Полосатые платья хорошо выделяют из толпы и акцентируют внимание на внешности. Специалисты советуют присмотреться к вариантам прямого фасона, они отлично впишутся в повседневный стиль и будут хорошо сочетаться с разными аксессуарами.
В деловом стиле лучше отдать предпочтение сочетанию черного и белого, а вот на каждый день можно поэкспериментировать с образом и добавить больше красок.
Брюки в полоску отлично подойдут к темному пиджаку и светлому топу, создав эффектный образ для работы. Полосатая рубашка свободного кроя хорошо смотрится в дуэте с белыми брюками.
Нежные детали
Стилисты советуют при создании образа придерживаться силуэта песочных часов. Для этого можно подбирать одежду прямого кроя и с помощью ремня или резинки сузить талию. Таким образом получается красивый силуэт и эффектная фигура.
В тренде будут фонарики на рукавах, визуально эта деталь делает женщину выше и акцентирует внимание на плечах. В сочетании с обтягивающими брюками получается эффектный дуэт.
Особенно красиво такое решение смотрится в деловом стиле и строгости светлых и темных оттенков.
Еще один атрибут модного сезона 2021 года – высокая талия. Приталенные брюки с таким дополнением будут смотреться стильно в дуэте с широкой блузой. Дополнит образ пояс, делающий талию еще уже.
Пояс может выполнять не только практичную, но и эстетичную функцию. Например, в дуэте с белым черный будет выглядеть максимально стильно и контрастно.
А в сочетании с каблуками – еще и сексуально. Кстати, специалисты уверены, что шпильки помогут сделать образ еще ярче.
Акцент на ножки
Каблуки и шпильки помогают сделать образ эффектным и стильным, но на каждый день такой вариант не подойдет. Стилисты предлагают невысоким женщинам обратить внимание на спортивную обувь на платформе.
Визуально она делает ножки изящными и хрупкими, при этом не утяжеляет их. Летние новинки в интересном цветовом оформлении подойдут на каждый день и хорошо будут сочетаться с разными вариантами одежды.
Легкие сандалии также органично дополнят образ, особенно актуально это в сочетании с летними укороченными джинсами и футболками.
Тренд на свободу
Легкая летная одежда должна быть прямого или свободного кроя, чтобы было комфортно. В моду вернулись оригинальные воздушные платья с красивыми рюшами, которые эффектно открывают плечи. А яркий цветочный принт освежает образ и делает стиль оригинальнее.
Для невысоких девушек такой вариант – находка, ведь визуально образ становится нежнее и женственнее.
После долгого времени в тренды снова ворвались расклешенные джинсы и брюки. Они идеальны для разного телосложения и помогают сделать образ стройнее. Заправленная за пояс блуза и туфли на каблуке делают женщину на несколько сантиметров выше.
За счет высокой посадки талия кажется более изящной. Можно дополнить брюки широким поясом, чтобы еще больше акцентировать на этом внимание. Брюки-клеш хорошо подходят для повседневного стиля и помогают создать стильный образ. Чем выше каблуки при сочетании с джинсами, тем изящнее будет образ.
Стилисты прогнозируют моду на клеш еще и на осенний период, когда будет актуальным сочетание с ботинками.
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